Knabbelspek-broers: We wilden iets nieuws proberen

De broers kozen voor kroepoek, omdat ze vinden dat de kroepoek die in de winkels ligt veel te zoet is en niet meer naar garnalen smaakt. Ze probeerden wat uit in de keuken en kwamen uiteindelijk tot drie smaken: ui, zeewier en garnalen. Allemaal in de buurt te halen. Dat was een voorwaarde voor de broers: "We willen weten van wie we de ingrediënten kopen."

'Ze verklaarden ons voor gek'

Marcel en Frank namen het bedrijf zeventien jaar geleden over van hun ouders. Vader Adrie Wilthagen verklaarde zijn zoons in het begin voor gek toen ze vertelden van hun plan om kroepoek te gaan maken. "Meerdere mensen trouwens", lacht Frank Wilthagen. "Maar we vonden het leuk om iets nieuws te proberen en betrokken daar ook onze vader en het personeel bij. Gaandeweg werd iedereen enthousiast."

Het begon in 1972

Het bedrijf is in 1972 gestart als slagerij in Krabbendijke. Doordat er op het dorp nog twee slagers en een supermarkt waren, werd Adrie Wilthagen geadviseerd er iets bij te gaan doen. Hij kreeg advies van een klant. Na wat experimenteren thuis bleek dat de sleutel tot succes.

De twee broers hebben in het bedrijf ieder hun eigen taken. Marcel is verantwoordelijk voor de techniek en de machines en werkt op de vloer mee. Frank is van het papierwerk en zorgt voor productontwikkeling. En dat is maar goed ook, blijkt in onderstaande video.

Opvolging

Of het familiebedrijf later weer wordt overgenomen door de kinderen is nog onduidelijk. Frank: "Een van mijn zoons werkt hier al. Een andere zoon vindt het ook wel leuk. Het is natuurlijk prachtig als je kinderen het bedrijf in de toekomst over willen nemen. Maar ze moeten niks."