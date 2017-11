Beveiliging kerncentrale in Zeeuwse handen

De keuze voor een Zeeuws bedrijf was niet vanzelfsprekend, zegt Security Manager John de Nooijer van de kerncentrale. "We hebben het beveiligingscontract een jaar geleden Europees aanbesteed en daaruit kwam Delta Safe als beste naar voren. Het is dus zuiver toeval dat het een Zeeuws bedrijf is geworden." De Nooijer onderstreept wel dat hij blij is met een regionale partner. "Dan zijn de lijnen in ieder geval kort."

Beveiligers van Delta Safe worden opgeleid (foto: Omroep Zeeland)

Voor Delta Safe betekent het vijfjarige contract niet alleen werk maar ook reclame voor het bedrijf. "Dit heeft zeker uitstraling naar toekomstige nieuwe klanten. Maar ook ons personeel is hier enthousiast over", zegt directeur Michel Staat.

De beveiligers, die de afgelopen jaren al bij de kerncentrale werkten, komen nu in dienst bij Delta Safe. Daarnaast worden nog een aantal extra mensen opgeleid om bij de kerncentrale te kunnen werken, om meer reservekrachten achter de hand te hebben.