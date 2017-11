Axel doet op andere manier mee aan Pietendiscussie

(foto: Willem van Luijk | CC0)

In Nederland zijn zo'n 75.000 kinderen die om medische redenen een strikt en levenslang glutenvrij dieet moeten volgen. Dat houdt onder meer in dat ze geen pepernoten mogen eten. Zelfs een highfive of een boks geven aan Zwarte Piet kan niet, door de kruimels die op de handschoenen achterblijven.

Wit/groen vlaggetje

De Glutenvrije Piet is te herkennen aan een wit/groen vlaggetje met het logo van Glutenvrij.nl erop. Kinderen met een glutenintolerantie kunnen op die website een tekening downloaden om een vlag te maken, zo kan de Piet hen herkennen.

De Coeliakie Vereniging is nog bezig om een Glutenvrije Piet te vinden voor de intochten in Middelburg, Oost-Souburg en Vlissingen.