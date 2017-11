Zeeland claimt minste branden

(foto: Verbond van Verzekeraars)

Het aantal brandclaims per duizend inwoners in 2016 lag in Zeeland op 9,6. In Zuid-Holland ligt dat getal op 10,1 en in Brabant op 15,7.

Het gaat bij deze claims vooral om grotere elektrische apparaten, zoals magnetrons, wasmachines, wasdrogers en vaatwassers. Al ziet het Verbond van Verzekeraars ook een stijging in het brandgevaar door het opladen van smartphones en tablets.

Mobiele apparaten

"Onze schade-experts zien in de huizen waar ze komen steeds vaker schroeischade bij goedkope opladers", zegt een woordvoerder. De verzekeraars adviseren daarom samen met de brandweer om mobiele apparaten alleen op te laden als er iemand thuis is.

In onze provincie is het aantal branden ten opzichte van vorig jaar licht gestegen. Dat heeft volgens verzekeraar ZLM te maken met vuurwerk tijdens de jaarwisseling.