Leerlingen De Statie iedere ochtend met zeven bussen naar drie scholen

Ze kunnen De Statie niet in. Die is gesloten voor onderzoek naar de constructie van de betonnen vloer. De leerlingen van groep vier van De Statie krijgen dinsdagochtend les in rekenen, in het gebouw van basisschool De Twijn in Terneuzen.

Alle hoofden zijn geconcentreerd gebogen over de tablets waarop de sommen over plus en min verschijnen in het scherm. De kinderen hebben hier sinds gisteren les en dat vinden ze best leuk. "Vooral om met de bus naar school te gaan", zegt Meer (7).

'Leuk en ook weer niet leuk'

Zijn meeste klasgenootjes reageren hetzelfde. Ze vinden het fijn om weer les te krijgen en leuk om met de bus uit Sas van Gent naar Terneuzen te gaan. Bas (7) reageert wat genuanceerder. "Ik vind het leuk en ook weer niet. Ik vind het leuk om weer les te krijgen, maar niet leuk dat we niet meer in De Statie kunnen."

Ook weten ze allemaal waarom ze hier les krijgen en niet gewoon in Sas van Gent. "De Statie is misschien gevaarlijk, omdat het hetzelfde is gebouwd als in Eindhoven waar die parkeergarage instortte," klinkt het.

Kinderen van De Statie krijgen les op De Twijn (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen week werd bekend dat De Statie langer dicht blijft, omdat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de constructie van de betonnen vloer. Ronald Bertram, directeur van De Twijn: "Prioriteit was om de kinderen van De Statie zo snel mogelijk weer les te geven."

'Neuzen dezelfde kant op'

En dat is dus een krappe week later een feit. Bertram: "Zoiets krijg je alleen voor elkaar als alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Zowel bij het schoolbestuur, het team, de gemeente en de ouders. Dat is dus gelukt."

De kinderen van De Statie spelen in de pauzes niet samen met de kinderen van De Twijn. "Je wilt toch zoveel mogelijk rust creëren en we denken dat het zo het beste lukt." aldus Bertram.

Zeven bussen

Elke ochtend vertrekken zeven bussen vanuit Sas van Gent. Met elk van die bussen gaan ouders mee als begeleider. Groep 1, 2 en 3 gaan naar De Kreeke in Westdorpe (115 leerlingen). Groep 4, 5 en 6 gaan naar De Twijn in Terneuzen (85 kinderen). Groep 7 en 8 gaan naar basisschool St. Antonius in Axel (47 kinderen).

Binnen een maand moet duidelijk zijn of en zo ja hoe lang De Statie nog dicht blijft.

Lees ook: