Van woonkamer naar slaapkamer naar... tentoonstelling

Johan Boogaard overhandigt het drinkkannetje aan Goese wethouder Derk Alssema. (foto: Gemeentearchief Goes)

In de jaren '50 werden de Goese vesten uitgebaggerd, Boogaard vond het kannetje in baggerslib uit de Westvest. "Ik liep daar te kijken en toen glinsterde dat dingetje, een wit-grijzig bekertje. Ik dacht: ik zal het maar meenemen, want straks gaat het in de grote bak met pulp en zie je het nooit meer terug", zo vertelde hij in Zeeland wordt wakker:

Periode 1600 - 1650

Jarenlang stond het kannetje op een kast in de woonkamer, totdat Boogaard - ook vrijwilliger bij het gemeentearchief in Goes - over de plannen voor de tentoonstelling hoorde en zich bedacht: 'misschien is dat kannetje ook wel wat!' "Ik heb het kannetje een keer meegenomen en de archeoloog, Karel-Jan Kerckhaert, was meteen enthousiast."

Het bleek namelijk om een steengoed-kan uit de periode 1600 - 1650 te gaan. Vandaag overhandigde Boogaard het kannetje aan wethouder Derk Alssema en wordt het toegevoegd aan de expositie 'Goese vesten 600 jaar'. Deze tentoonstelling toont de verschillende functies van de vesten door de eeuwen heen en is nog te bekijken tot en met 30 november in het Stadskantoor.

Donkerbruin vermoeden

Boogaard leent het voorwerp in principe uit, maar verwacht niet dat het kannetje nog bij hem in de woonkamer terugkeert: "Ik heb het donkerbruine vermoeden dat het hier niet meer terugkomt", lacht hij. "Ik ben inmiddels 84 en ik denk niet dat mijn kinderen er in geïnteresseerd zijn, dan staat het daar mooier. Het was hier ook al van de woonkamer naar de slaapkamer verhuisd."