Man in wang gestoken in Middelburg, aanvaller voortvluchtig

In Middelburg is een man op straat aangevallen met een scherp voorwerp. Hij is door zijn aanvaller in de wang gestoken. Zijn belager is na de aanval weggevlucht. Het gewonde slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Uniform van een politieagent - archief (foto: Politie) Verdachte De aanval gebeurde vanmiddag op de Breeweg. De politie is op zoek naar de voortvluchtige verdachte.