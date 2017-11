Stroom van Zeeuwse wind blijft lekker in Zeeland

De oude windmolens raakten versleten, daarop besloten Adri en zijn zwager de windmolens te vervangen. De vernieuwing grepen ze meteen aan om het ondernemen lokaler te maken. Waar de opgewekte stroom van Adri voorheen nog verkocht werd aan een maatschappij in het oosten van het land, blijft het vanaf volgend jaar binnen de regio.

De stroom wordt verkocht aan PZEM en via het bedrijf COMCAM wordt die stroom dan weer geleverd aan Zeeuwse bedrijven en instellingen zoals het University College Roosevelt in Middelburg.

De nieuwe windmolens zijn niet hoger maar hebben wel grotere wieken en een grotere capaciteit om stroom op te wekken. Dat betekent dan ook dat ruim driehonderd ondernemers stroom kunnen krijgen van de windmolens van Adri en zijn zwager.

De drie nieuwe windmolens wekken ieder jaar gemiddeld elf miljoen kilowattuur (kWh) op. Daarmee kunnen rond de tweehonderd winkels en nog eens honderd horecagelegenheden van stroom worden voorzien. Ter vergelijking een gemiddeld Zeeuws huishouden verbruikt op jaar basis 2,500 kWh.

De nieuwe windmolens aan de Bernhardweg bij Vlissingen-Oost staan er nog niet. "We verwachten dat ze er volgend jaar staan en dat we ze dan in augustus kunnen zien draaien." En dat is nodig ook vindt Adri. "We zijn het er allemaal over eens als het gaat om fossiele brandstof: dit kan zo niet langer. Je hoort het op het nieuws, de kranten staan er bol van. Er moet echt iets gedaan worden aan het milieu. Met deze nieuwe windmolens dragen we daar ook weer aan bij."

Hoewel dat een mooi doel is, blijft het voor Adri ook gewoon ondernemen. "Ja natuurlijk als ik er niets aan zou kunnen verdienen dan zou ik het niet doen. Het moet in balans zijn."