Politiek vraagt opheldering over vervuilde grond Perkpolder

In de buurt van de oude veerhaven van Perkpolder is een een paar jaar geleden een stuk grond ontpolderd. Daarvoor is de zeedijk verlegd. In de nieuwe zeedijk is vervuilde grond gebruikt.

Dode kalveren

Afgelopen vrijdag bracht Omroep Zeeland naar buiten dat diezelfde soort grond ook is gebruikt bij een dijk in Spakenburg. Daar ontstond in de zomer van 2016 grote ophef nadat koeien die op een weiland naast de dijk graasden, dode kalveren hebben geworpen.

Rijkwaterstaat heeft eerder dit jaar een brief naar de omwonenden van de zeedijk bij Perkpolder gestuurd. Daarin staat dat de sterkte van de dijk wordt onderzocht. En omdat er hoge concentraties calcium en hoge pH-waarden zijn aangetroffen, wordt voor de zekerheid onderzocht of werkers en omwonenden gezondheidsrisico's hebben gelopen. Voor dat onderzoek zijn afgelopen vrijdag medewerkers van het RIVM en de GGD op bezoek geweest bij mensen die in de buurt van de dijk wonen.

'Gezondheid in het geding'

Algemeen Belang Groot Hulst heeft een hele lijst vragen opgesteld die donderdagavond tijdens de raadsvergadering worden gesteld. "Als de gezondheid van onze inwoners in het geding is, moeten wij als gemeente alles in het werk stellen om daar een einde aan te maken", schrijft de partij, die van de wethouder wil weten welke acties hij per direct gaat ondernemen om een einde aan deze situatie te maken.

De raadsvergadering in Hulst begint donderdag om 19.30 uur. Omroep Zeeland doet verslag van die bijeenkomst.

