Verdachte steekpartij in Oostburg voor de rechter

Bij een steekpartij in Oostburg is een gewonde gevallen (foto: HV Zeeland)

De man wordt beschuldigd van 'poging tot doodslag'. Zijn slachtoffer raakte zwaargewond, maar overleefde de steekpartij.

Voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld moet het onderzoek nog worden afgerond. Zo wil het Openbaar Ministerie meer weten over de toegebrachte steekwond en de risico's die het slachtoffer heeft gelopen.

'Niet opzettelijk'

In de rechtszaal zei de man vandaag: "Ik heb het niet opzettelijk gedaan." Zowel de rechter als de advocaat spraken de man in eenvoudige bewoordingen toe, zodat hij alles goed zou begrijpen. De verdachte zit vast in Torentijd.

Bij een steekpartij in Oostburg is een gewonde gevallen (foto: HV Zeeland)

Eind oktober vond er ook een steekincident plaats in een beschermd wonen locatie van Emergis in Middelburg. Daarbij overleefde het slachtoffer de aanval niet.

Voorkomen

Na de dodelijke steekpartij in Middelburg kondigde Emergis aan de eigen werkwijze nog eens tegen het licht te houden om te bepalen of dit soort incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Lees ook: