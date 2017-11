Ministers uitgenodigd voor NK Tegenwindfietsen

Ferdinand Grapperhaus in de Volkskrant over het NK Tegenwindfietsen (foto: Omroep Zeeland)

'Bibberend in mijn acrylmaillot'

In een portret van Ferdinand Grapperhaus schreef de Volkskrant zaterdag dat Grapperhaus in 2015 meedeed aan het NK Tegenwindfietsen. "Negen kilometer tegen de wind in, op een fiets zonder versnelling. Grapperhaus was erbij - 'bibberend in mijn acrylmaillot', schrijft hij in zijn blog. Hij moest denken aan de woorden van zijn schoonvader als hij driftig was: 'Even tegen de wind in fietsen, jongen. Dan gaat het vanzelf over.'"

Toen sportgedeputeerde Jo-Annes de Bat dat las, heeft hij de nieuwe minister direct uitgenodigd. De Bat: "De afgelopen twee jaar heb ik zelf meegedaan, maar toen heb ik hem niet ontmoet. De eerste keer in 2015, heeft hij blijkbaar wel meegedaan. Toen dacht ik: Het zou mooi zijn als hij dan de eerstkomende keer ook weer meedoet. Hij is minister en hij is druk, dus ik reken nergens op. Maar we hebben het gevraagd."

Omdat pas een of twee dagen van te voren bekend is wanneer het NK Tegenwindfietsen wordt gehouden - omdat je echt zekerheid moet hebben over de windkracht - is de kans dat Grapperhaus dit jaar meedoet niet groot. Dat realiseert De Bat zich ook: "Maar je kunt het maar gevraagd hebben. En als iemand al eens een keer eerder meegedaan heeft en ervan zegt 'dat was best leuk', dat opent best een deur."

In die uitnodiging stelt De Bat aan Grapperhaus voor om met een team ministers uit het nieuwe kabinet mee te doen. Een team bij het NK Tegenwindfietsen bestaat uit vier personen. Van de ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) bijvoorbeeld is bekend dat ze in hun vrije tijd graag op de racefiets zitten.

Kabinetsteam

De Bat: "Er zou heel makkelijk een kabinetsteam te maken zijn. Maar de agenda's van vier bewindspersonen afstemmen op een evenement dat niet te plannen valt, dat is niet eenvoudig. Maar als het lukt om Grapperhaus mee te laten doen, dan hebben we best een mooie stunt te pakken."

