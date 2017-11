'Genoeg plek voor kinderen met mentale problemen'

Emergis bord bij ingang (foto: Omroep Zeeland)

De stop duurt tot 8 januari. Volgens de Middelburgse wethouder Saskia Szarafinski, die namens alle Zeeuwse gemeenten spreekt op het gebied van Jeugdzorg, kunnen tot die tijd alle kinderen die hulp nodig hebben daarvoor bij andere Zeeuwse hulpverleners terecht, bijvoorbeeld bij psychologenpraktijken.

Wachtlijsten

Volgens Szarafinsky gaat om ongeveer veertig kinderen die nu niet bij Emergis terechtkunnen. "We hebben nagevraagd of er ook op andere plekken wachtlijsten zijn door het personeelstekort. Dat is niet zo, dus kunnen deze kinderen wel geholpen worden in Zeeland, alleen niet bij Emergis."

Wel beaamt ze dat het personeelstekort een probleem is dat alle zorgaanbieders treft. "We zijn nu hard op zoek naar een oplossing voor dat probleem", aldus Szarafinski.

Patiënt op de gesloten afdeling van Emergis (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Emergis is er een grote toename van kinderen en jongeren met een zogenoemde 'hoge zorgintensiteit'. Dat zijn kinderen en jongeren met meerdere problemen, zowel op verstandelijk gebied, als psychische problemen en problemen in de thuissituatie.

Doorstroming

Deze kinderen gingen tot voor kort naar gespecialiseerde centra buiten Zeeland. Maar de doorstroming naar gespecialiseerde centra verloopt moeizamer. Deze kinderen worden nu langer bij Emergis opgevangen.

Tegelijk heeft Emergis een toenemend personeelstekort. Het is moeilijk om aan nieuwe jeugdpsychiaters te komen. De personeelsschaarste is het zwaarst in de zorg voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen. Het personeelstekort zal naar verwachting in de toekomst nog verder toenemen.

