Politiecontrole bij clubfeest No Surrender in Clinge

Het feest van No Surrender wordt gehouden in het clubgebouw van de motorclub aan de 's Gravenstraat in Clinge. De politie controleerde bij dat feest omdat politie, gemeenten en Openbaar Ministerie samen criminaliteit rond motorclubs harder aan willen pakken.

Jas van lid motorclub No Surrender (foto: Omroep Zeeland)

Bij de vorige controle bij een clubfeest van No Surrender in Clinge, in 2014, werden er twee boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed. Verder bleek toen een man nog een openstaande boete te hebben en had een vrouw nog een openstaande gevangenisstraf.

