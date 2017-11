Eerste oogst van nieuwe anti-oesterboorder tafeloesters

De eerste lading nieuwe Zeeuwse tafeloesters valt de kwekers niet tegen. "Het kan natuurlijk nog beter. We zijn in 2013 begonnen en het is altijd afwachten of hij echt de richting opgroeit die je zou willen, maar we hebben nu iets in handen waar we verder mee kunnen," zegt Pieter Geijsen van Zeeland Aquacultuur trots.

Geijsen is een van de drie enthousiaste initiatiefnemers van de nieuwe methode. "De oester groeit sneller. Hij is mooier van vorm, waardoor de oester meer vlees heeft en hij is makkelijk open te maken."

Veel arbeidsintensiever

Het kweekproces met de tafels is wel veel arbeidsintensiever dan de bodemkweek. Dat merkt ook Wouter Suykerbuyk die het beheer van het kweekperceel doet. "Ik mag hier dagelijks voor de oesters zorgen," vertelt hij. "Wij vangen het oesterbroed op schoteltjes en laten ze een jaar lang groot groeien. Daarna gaan ze in zakken op de tafels."

De oesters blijven tot aan de oogst in de zakken, maar dat betekent niet dat het werk gedaan is. "We houden ze steeds in de gaten", legt Suykerbuyk uit. "We sorteren ze, we dunnen ze uit. Afhankelijk van de groei, kunnen we ze ook verplaatsen om de groei te beïnvloeden met een andere plek. Op deze manier hebben we na drie jaar een mooie oester met een mooi visje er in."

"We zien de oesterboorders af en toe wel voorbij komen hier, maar ze hebben toch moeite met het omhoogklimmen."" Wouter Suykerbuyk, Zeeland Aquacultuur

De nieuwe kweekmethode is ontwikkeld als hét antwoord op de oesterboorder, een slak die gaatjes in oesterschelpen boort en de oester zelf vervolgens opeet. De tafel moet ervoor zorgen dat de slak niet bij de oesters kan komen.

Ingrijpen

Helemaal perfect werkt het nog niet. In de afgelopen jaren hebben beide heren wel geconstateerd dat de oesterboorder nog niet helemaal wegblijft bij de tafeloesters. "Je ziet dat de oesterboorder oprukt, maar hier is het nog wel minder dan elders. En het voordeel hier is dat je hem beter kunt zien en dat je daardoor kunt ingrijpen," zegt Geijsen.

Volgens Suykerbuyk is de hoogte van de tafels wel een obstakel voor het oesteretende slakje. "We zien de oesterboorders af en toe wel voorbij komen hier, maar ze hebben toch moeite met het omhoog klimmen."

In de handel

De eerste tafeloesters zijn vanaf vandaag in de handel. De volgende oogst groeit gestaag door op de tafels. Hoeveel het er precies zijn, weet beheerder Suykerbuyk niet. "Er staan zo'n tweeduizend tafels waar op elke tafel zeker zes zakken kunnen met een paar honderd oesters erin. En dan nog het oesterbroed op schoteltjes. Genoeg om oesters aan heel Zeeland en België te kunnen leveren," aldus Suykerbuyk.

De oestertafels zijn niet de enige oplossing voor de problemen die de slak veroorzaakt. Onlangs werd ook een oesterboorder-vang-installatie als remedie voor het oesterboorderprobleem gepresenteerd.

