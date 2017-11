'Waarom zouden we wachten tot december?'

Sjaan en Jan Jasperse voor hun woning (foto: Omroep Zeeland)

Twee jaar geleden werd bij Sjaan borstkanker geconstateerd. Het leven van het echtpaar stond stil. Zelfs het vuur voor hun grootste passie, het uitstallen van tientallen kersthuisjes, doofde. Tot dat moment waren de verlichte huisjes bijna 25 jaar lang een vertrouwd beeld in december.

Extra genieten

Zo'n vier weken geleden kwam het verlossend bericht. Na zware behandelingen werd Sjaan helemaal schoon verklaard. Om die blijdschap te delen, werden de huisjes en stalletjes direct naar boven gehaald. "Waarom wachten tot december? Die twee jaar die ik niet heb kunnen genieten van mijn huizen, geniet ik nu extra!"

De afgelopen jaren verzamelde het echtpaar tachtig tot honderd kersthuisjes met bijbehorende accessoires. Het opbouwen duurt zo'n vier dagen. "Inmiddels hebben we zoveel huisjes dat we ze dubbel neerzetten, zodat wij, maar ook de mensen buiten, ervan kunnen genieten."

Kerstdrukte

De vroege opbouw werpt inmiddels vruchten af. Meer dan ooit trekken de verlichte huisjes de aandacht van het langslopende publiek. "Afgelopen zondag stond ons hele terrasje vol."

Tot 3 januari

De verlichte huisjes in de woning van Sjaan en Jan aan de Vlissingse boulevard blijven nog tot 3 januari staan. "Of misschien nog wat langer, want het is dit jaar wel erg bijzonder allemaal."

Voor het afbouwen heeft het echtpaar iets minder tijd nodig, zo'n twee dagen.