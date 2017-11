Deel dit artikel:











Dit is de eerste winterse ochtend in zeven foto's

Op veel plaatsen in Zeeland werden vanmorgen voor de eerste keer deze winter de ijskrabbers weer in gebruik genomen. Misschien was niet iedereen blij met deze eerste winterse ochtend, maar het leverde wel prachtige plaatjes op! We zetten de mooiste zeven foto's voor je op een rij.

Het weer na de eerste nachtvorst in een notendop: rijp en herfstbladeren (foto: Hille uit gemeente Terneuzen) Zeeuws trekpaard in berijpt grasveld na eerste nachtvorst (foto: Piet Grim uit 's-Heerenhoek) Berijpte grasstengels na eerste nachtvorst (foto: Stephanie De Cock) Opkomende zon beschijnt rijp en mist na eerste nachtvorst (foto: Marloes Verschuure) Berijpte paddenstoel na eerste nachtvorst (foto: Rina Oeveren) Opkomende zon beschijnt rijp en mist na eerste nachtvorst (foto: Ellen Marijs) Rijp op herfstblad na eerste nachtvorst (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg) Oproep Uiteraard komt een deel van deze foto's uit de inzendingen voor het televisieprogramma Verzeeuwigd, maar we hebben ook veel mooie winterfoto's ontvangen na een oproep op Facebook. Bekijk hieronder alle ingezonden foto's in de reacties.