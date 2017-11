Delta Safe: de kerncentrale is voor ons echt de 'Champions League'

Delta Safe uit Middelburg bewaakt nu minstens vijf jaar lang de kerncentrale in Borsele. "We voelden ons al eredivisiewaardig", zegt directeur Michel Staat. "Maar dit is wel echt de 'Champions League' voor ons. Het bewijst ook dat we als bedrijf op de goede weg zijn."

John de Nooijer werkt al geruime tijd bij de kerncentrale. Hij heeft veel zien veranderen in de beveiliging. "Voorheen was het nog mogelijk om voorlangs de kerncentrale te rijden. Dat was lange tijd een doorgaande weg. Tegenwoordig is dat geheel afgesloten. We spreken over verschillende veiligheidszones. Hoe dichter je bij de kerncentrale komt, hoe hoger de alertheid is."

Meer details wil en mag De Nooijer niet prijsgeven. Als het voorbeeld van de actie van Greenpeace wordt genoemd, waarbij actievoerders zelfs de koepel beklommen om scheuren te schilderen, reageert de veiligheidsverantwoordelijke duidelijk. "Zo eenvoudig als dat toen ging, dat gaat sowieso niet meer."

Wat de beveiliging dus precies betekent komt niet boven tafel. Overal staan camera's, er wordt gesurveilleerd met auto's en beveiligers lopen rond, al dan niet vergezeld door een bewakingshond. "Ik ben trots op dit bedrijf", zegt De Nooijer. "Volgens mij zijn de mensen die hier komen beveiligen ook trots dat ze dat mogen doen."

