Brand in studio Vlissingen, omwonenden brengen nacht elders door

Een appartement aan de Dr. Gallandatstraat in Vlissingen is dinsdagavond zwaar beschadigd geraakt door een felle brand. Het vuur woedde in de keuken van het pand. Naastgelegen appartementen hebben rook- en roetschade opgelopen waardoor omwonenden de nacht ergens anders moesten doorbrengen.

De brand werd gemeld om 23.40 uur. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Ook kwam een ambulance ter plaatse. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Kort na middernacht werd het sein band meester gegeven.