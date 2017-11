Zeeland wordt wakker: brand, politiecontrole en kersthuisjes

Brand Dr Gallandatstraat Vlissingen 2 (foto: OZ)

Woningbrand

Een appartement aan de Dr. Gallandatstraat in Vlissingen is dinsdagavond zwaar beschadigd geraakt door een felle brand. Het vuur woedde in de keuken van het pand. Omwonenden moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Over eventuele gewonden is niets bekend.

Grote politiecontrole bij clubhuis No Surrender in Clinge (foto: Davey Photography/ Dennis Jonkers )

Politiecontrole

De politie is gisteravond in groten getale uitgerukt naar Clinge voor een controle bij het clubhuis van motorclub No Surrender. Daar werden veel mensen verwacht voor een clubavond. Daarom heeft de politie besloten om een controle te houden, inclusief blaastest en automatische nummerbordherkenning (ANPR). De uitslagen van die controle worden later vandaag verwacht.

kerstsfeer in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Kersthuisjes

De kersthuisjes van Sjaan en Jan Jasperse uit Vlissingen stonden twee jaar lang in de kelder, ze hadden er jarenlang geen zin meer in om het kerstfeest uitgebreid te vieren vanwege haar ziekte. Maar nu hebben ze goed nieuws ontvangen, dus kunnen voorbijgangers zich weer vergapen aan hun tientallen kersthuisjes en staan ze er zelfs vroeger dan ooit.

Zonsopgang boven het Walcherse platteland, tussen Grijpskerke en Serooskerke (foto: Wim Geelhoed uit Zoutelande)

Het weer:

Veel bewolking en overwegend droog. Het blijft kil, de maximumtemperatuur komt op 8 tot 9 graden uit. Hierbij waait een zwakke wind uit noord tot noordoost.