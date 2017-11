Minister verzet zich tegen vangstverbod paling

Paling (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse wateren

De Europese Commissie wil een vangstverbod voor paling invoeren op de de Noordzee, Waddenzee, en de Ooster- en Westerschelde. Minister Schouten zegt in de krant "grote zorgen" te hebben over de aalpopulatie in Europa. Toch gaat het volgens haar de laatste jaren beter met de palingstand in de kustwateren.

Om de paling te beschermen, is de vissoort sinds 2009 beschermd. Vorig jaar werden in Nederland miljoenen glasaaltjes uitgezet. In de Zeeuws-Vlaamse kreken waren dat er in april 200.000. Een maand daarvoor werden in het Grevelingenmeer nog bijna een miljoen jonge palingen uitgezet.

