Boodschap voor Zeeuwse ondernemers: ga vloggen!

Kijkje achter de schermen

Op netwerkbeurs Contacta, die op 7, 8 en 9 november plaatsvindt in Goes, komen de nieuwste trends op het gebied van ondernemen voorbij. Dit jaar is dat onder meer het vloggen. Toch lopen Zeeuwse bedrijven er nog niet echt warm voor.

"Wij verzorgen de sociale media voor verschillende bedrijven zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Maar aanvragen voor vlogs krijgen we nauwelijks. Ik denk dat we daar in Zeeland nog erg terughoudend in zijn," zegt Mariela van het communicatiebureau Ebirds. Haar collega Samantha vult haar aan: "Bedrijven denken al gauw dat het werk dat ze doen niet interessant is voor de kijker. Maar mensen zijn altijd nieuwsgierig naar een kijkje achter de schermen."

Vloggen werkt heel goed om een nieuw product te promoten, maar ook om mensen enthousiast te maken om in een bepaalde branche te werken. " Samantha De Caluwé, social-mediadeskundige

Met persoonlijke filmpjes geef je volgens de twee op een eenvoudige manier een gezicht aan een bedrijf. Samantha: "Zo wek je op een leuke manier de interesse bij de kijker. Vloggen werkt heel goed om een nieuw product te promoten, maar ook om mensen enthousiast te maken om in een bepaalde branche te werken. We leven in een tijd dat we graag naar beelden kijken. Je bereikt op deze manier veel meer mensen dan met een geschreven tekst."

Tips voor een goede vlog

Volgens de deskundigen zijn veel bedrijven geschikt voor het vloggen, dus ook technische, maar er moet wel een boodschap in het filmpje zitten. Voor toekomstige vloggers hebben de twee daarom nog wel een tip:

Schakel een bekende Nederlander in

Als je het als bedrijf niet ziet zitten om zelf een werknemer te laten vloggen kan er ook een zogenoemde influencer worden ingeschakeld. Iemand die een eigen vlogkanaal heeft en samenwerkingen zoekt met bedrijven.

"Als ondernemers het zelf niet zien zitten, kunnen ze altijd nog een extern iemand inschakelen", zegt Samantha. "Bijvoorbeeld een bekende Nederlander. Voordeel is dat zij ervaren zijn en al een grote achterban hebben. Zo bereik je nog meer mensen."