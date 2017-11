​PvdA: kans op passagierstrein Gent-Terneuzen groter dan ooit

(foto: Omroep Zeeland)

80 miljoen

Volgens de PvdA zorgt zo'n spoorverbinding voor werkgelegenheid, samenwerking over de grens en helpt het om jongeren in Zeeuws-Vlaanderen te houden. De partij zegt dat ook in België de vraag om een spoorverbinding tussen Gent in Terneuzen aan te leggen er is.

Volgens de PvdA is voor de aanleg 80 miljoen euro voor nodig. De partij wil daarvoor een beroep doen op de 900 miljoen euro die het nieuwe kabinet heeft uitgetrokken voor de grensregio's. Ook zouden België en de Europese Unie mee moeten betalen.

Komende vrijdag dient de PvdA een motie in tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Daarin roept de partij de Zeeuwse politiek op om achter hun plan te gaan staan en samen te gaan strijden voor een spoorlijn tussen Gent en Terneuzen voor passagierstreinen.