Harmes en El Mouaziz treffen elkaar opnieuw in jubileumeditie Mosselloop

Erwin Harmes na zijn overwinning in Trail by the Sea (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen weekend was Harmes nog de sterkste op de 34 kilometer van de Trail by the Sea. Harmes zal in de Mosselloop niet alleen met El Mouaziz, maar ook met Tim van den Broeke moeten afrekenen. Van den Broeke won afgelopen weekend zowel de Moerschanscross als de 24 kilometer van Trail by the Sea.

Vorig jaar pakte Tim Pleijte de overwinning op de 8 kilometer lange Mosselloop. Zaterdag start de jubileumeditie om 13:30 in Westenschouwen.