Dader steekpartij azc nog steeds spoorloos

Politieonderzoek na steekincident bij AZC in Middelburg (foto: HV Zeeland)

De vermoedelijke dader is een 29-jarige man. De politie weet wie het is, maar weet niet waar hij nu is. Hij is op de vlucht geslagen nadat hij gistermiddag een medebewoner in zijn wang stak met een mes. De twee mannen zouden de avond ervoor al onenigheid hebben gehad.

De steekpartij gebeurde op straat, in de buurt van het azc. Het slachtoffer is een 27-jarige man. Hij is niet levensbedreigend gewond geraakt, meldt de politie.

Gistermiddag is een Burgernetbericht uitgegaan om de verdachte op te sporen. Ook werd het station in Middelburg uitgekamd.