Deel dit artikel:











Vergelijkingssite Zoover tikt hotelbroers Azimi op de vingers

De broers Salar en Sasan Azimi zijn op de vingers getikt door Zoover. De vergelijkingssite is een onderzoek gestart naar de uitbaters van hotel De Elderschans in Aardenburg, omdat er vermoedens zijn dat ze de verkiezing van 'populairste hotel' in 2016 in hun eigen voordeel hebben gemanipuleerd. Volgens de broers is dat "uitgesloten" en dus niet waar.

Hotel De Elderschans in Aardenburg. (foto: Omroep Zeeland) 'Inhoudsloze tienen' Het hotel dat de broers twee jaar geleden openden, won vorig jaar de verkiezing op basis van 2.400 recensies. Daaruit kwam een gemiddeld cijfer van een 8,2. Nu blijkt uit onderzoek van Quote dat de concurrentie niet eens de helft van dat aantal recensies binnenhaalt en dat het hoge rapportcijfer is gebaseerd op "tamelijk inhoudsloze tienen". Salar Azimi wuift in een reactie de verdenkingen weg. "Wij krijgen eigenlijk nog te weinig recensies binnen." De hoteleigenaar zegt jaarlijks 50.000 gasten te ontvangen en wijst hen erop een recensie te schrijven. "Bij het uitchecken krijgen ze een papiertje mee en daarna ontvangen ze nog een herinneringsmail." Volgend jaar uitgesloten Zoover zegt in een reactie dat het hotel "extreem hoog" scoort op hun site als het gaat om afwijkende factoren. Volgens de woordvoerder verschijnen er maandelijks honderden beoordelingen van gasten die zeggen het hotel bezocht te hebben. "Dat is veel en wij twijfelen aan de echtheid van die beoordelingen." De vergelijkingssite is momenteel bezig om alle beoordelingen te controleren. "Hierbij zoeken wij contact met de mensen die een recensie hebben achtergelaten en vragen wij hen een bewijs te leveren dat zij ook daadwerkelijk hebben overnacht in het hotel." Hoewel dat onderzoek nog loopt - waarschijnlijk tot het einde van het jaar - zijn de broers sowieso uitgesloten voor de hotelverkiezing van dit jaar. De Azimi's zien het onderzoek met vertrouwen tegemoet. "Wij weten honderd procent zeker dat er niet gemanipuleerd is met de beoordelingen." Lees ook: Goud voor hotelbroers in Aardenburg