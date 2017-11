'Personeel Emergis heeft vijftig keer per maand te maken met geweld'

Het kantoor van Emergis (foto: Omroep Zeeland)

De Volkskrant meldde vanochtend dat geweld tegen medewerkers in de psychiatrie meestal onbestraft blijft. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat medewerkers daardoor vaak geen aangifte doen als ze zijn aangevallen door een patiënt uit hun kliniek.

'Grote impact'

Psychiater Gerco Blok van Emergis herkent dat. "Een klap stelt in juridisch opzicht niet zo veel voor, waardoor aangifte doen weinig zin heeft. Terwijl de impact voor het personeel vaak groot is."

Bij Emergis loopt dit jaar een proef waarbij de officier van justitie elk kwartaal langskwam om met patiënten die zich misdroegen in gesprek te gaan. Volgens Blok werkte deze aanpak, omdat patiënten dan wel inzien dat ze over de schreef zijn gegaan.

De belangenbehartiger van verpleegkundigen en verzorgenden, NU'91, eist opheldering van de politie en justitie. "De wijze waarop de politie en het Openbaar Ministerie omgaan met aangiftes van agressie door zorgprofessionals is onaanvaardbaar voor NU'91."

Actie voeren

"Wij eisen op korte termijn opheldering over deze kwestie door politie en OM. En is het antwoord niet bevredigend, dan gaat NU'91 samen met de medewerkers in de psychiatrie actie voeren om ervoor te zorgen dat geweldincidenten tegen", schrijft de belangenbehartiger op de website.

Op dit moment kijkt NU'91 naar de mogelijkheid om de kwestie op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.