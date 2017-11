Jan Raas is al lang met pensioen, toch?

Het is vandaag feest in huize Raas, aan de Burgemeester Timansweg in 's-Heerenhoek. De beste wielrenner die Zeeland ooit heeft gehad viert vandaag zijn 65e verjaardag.

Jan Raas wordt gehuldigd in 's-Heerenhoek na zijn wereldtitel

Wereldkampioen op de weg, twee keer winst in de Ronde van Vlaanderen, eenmaal in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix, vijfmaal primus in de Amstel Gold Race, drie Nederlandse titels, tien Touretappes. Het is aardig zoeken naar een Nederlander met een vergelijkbare erelijst. Joop Zoetemelk, Jan Janssen, Hennie Kuiper misschien, dan heb je het wel gehad.

Belangrijkste overwinningen Jan Raas

Jaartal Zeges 1976 NK 1977 Milaan-San Remo, Amstel Gold Race, etappe Tour de France 1978 Parijs-Tours, Amstel Gold Race, 3 etappes Tour de France 1979 WK, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, etappe Tour de France 1980 Amstel Gold Race, 3 etappes Tour de France 1981 Gent-Wevelgem, Parijs-Tours, Omloop het Volk 1982 Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, etappe Tour de France 1983 Ronde van Vlaanderen, NK, Ronde van Midden-Zeeland 1984 NK, etappe Tour de France

Al tijdens zijn carrière komt Raas geregeld in botsing met anderen. Met de Tourdirectie, nadat die hem zijn gele trui afpakte door de proloog in 1978 in Leiden als te gevaarlijk te bestempelen. En zijn relatie met ploegleider Peter Post is nooit goed geweest, in 1983 kwam het tot een breuk, waardoor de succesvolle TI-Raleigh-ploeg uit elkaar viel.

Jan Raas wint in 1983 de Ronde van Vlaanderen, later dat jaar breekt hij met Peter Post

Na zijn wielercarrière wordt Raas ploegleider en manager. Hij was actief bij Kwantum, Superconfex, Buckler, Wordperfect, Novell en Rabobank. In 2003 moet hij gedwongen afscheid nemen bij die laatste ploeg. Wat er is gebeurd, weten tot nu toe alleen de betrokkenen. Dat zal vermoedelijk altijd zo blijven. Raas leidt sinds 2003 een bestaan buiten de media.

Van de wielerwereld heeft hij geen afscheid genomen. Zo prees hij in 2014 Marco Minnaard uit Wemeldinge aan bij zijn vriend en ploegleider Hilaire Van der Schueren. Dat ze nog altijd vrienden zijn, bleek afgelopen zomer tijdens de Tour de France.

Omroep Zeeland interviewt Jan Raas

Of Raas in de toekomst vaker in de media te zien zal zijn, weet alleen hijzelf. En als je hem wilt spreken, word dan supporter van Voetbalvereniging De Patrijzen in 's-Heerenhoek, daar is Raas vaak te vinden.