Ruim honderd No Surrender-leden gecontroleerd in Clinge

Politiecontrole bij clubfeest No Surrender in Clinge (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Een café aan de 's Gravenstraat in Clinge fungeert als clubhuis van No Surrender. Daar kwamen gisteravond meer dan honderd mensen naartoe voor de avond van de motorclub. Leden uit heel Nederland, volgens de politie, maar ook uit België en Frankrijk. Auto's en motoren werden gecontroleerd.

Dat resulteerde in twee forse openstaande boetes die geïnd konden worden. Iemand werd aangehouden met hennep en kreeg daar een geldboete voor. Er werden twee bekeuringen uitgeschreven, voor het niet tonen van een identiteitsbewijs en voor een verlopen rijbewijs.

Beslag op negen voertuigen

Er werd ook gecontroleerd op openstaande belastingen. In totaal werd aan de belastingdienst ruim 8.500 euro betaald. De grootste contante betaling was een bedrag van 3.500 euro. De belastingdienst heeft bij negen mensen beslag gelegd op hun voertuig vanwege een belastingschuld.

Teamchef van de politie Zeeuws-Vlaanderen Eric Nagelkerke: "We wilden onze informatiepositie op het gebied van No Surrender versterken. Dit soort controles levert ons veel waardevolle gegevens op. We hebben die informatie nodig om ondermijning aan te pakken." Justitie zet fors in op het aanpakken van georganiseerde criminaliteit, waar motorclubleden regelmatig mee in verband worden gebracht.