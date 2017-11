Hennepkwekerij met 200 planten opgerold in Middelburgse woonwijk

(foto: Politie)

De politie hield in de woning een 39-jarige man uit Oost-Souburg aan. Een paar uur later meldde zich op het bureau een 37-jarige Middelburger. Het duo is voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Torentijd gebracht.

Na onderzoek bleek dat de stroom voor de kwekerij illegaal werd afgetapt. Nadat de stroom werd afgesloten, heeft een ruimingsbedrijf de kwekerij ontmanteld.