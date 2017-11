Ayaan en Fatou vloggen over het studentenleven in Vlissingen

Fatou Camara en Ayaan Nour volgen allebei een internationale studie aan de HZ University of Applied Sciences. Fatou komt uit Frankrijk en woont nu tijdelijk in Vlissingen voor haar studie. Ayaan komt uit Middelburg: "Ik was altijd al fan van bekende vloggers op YouTube, daarom heb ik me aangemeld voor de vlogtrainingen op school. Zo kan ik me ook weer onderscheiden van andere studenten."

Door vlogs te maken, krijgen nieuwe studenten pas echt een goed beeld van van het er hier aan toegaat en geen reclamepraatjes." Fatou Camara, vlogstudent HZ

De twee meiden maken filmpjes over het echte studentenleven in Vlissingen en Middelburg. Leerlingen filmen dat ze les krijgen op school maar ook dat ze naar studentenfeestjes gaan. De HZ gaat de filmpjes gebruiken in een campagne om nieuwe studenten te trekken. Volgens Fatou moet dat lukken. "Ik kom zelf uit Parijs en heb me via social media georiënteerd om een studie te volgen in het buitenland. Zo ben ik bij de HZ terechtgekomen. Door vlogs te maken krijgen nieuwe studenten pas echt een goed beeld van hoe het er hier aan toegaat en geen reclamepraatjes."

Jongeren willen video's

Dat is volgens communicatiemedewerker Evy van der Wees precies de bedoeling. Eerder was er al een blogklas, maar ze merkte dat de jongere generatie toch meer op video zit te wachten.

De vlogs worden donderdag gepresenteerd. Daarna gaat Evy kijken welke er bruikbaar zijn voor de campagne. "We bewerken ze overigens niet. Het is juist de bedoeling dat aankomende studenten een echt kijkje in het leven krijgen van de studenten."

Netwerkbeurs Contacta

De HZ University of Applied Sciences is één van de weinige Zeeuwse organisatie die vlogt. Terwijl er voor ondernemers en bedrijven veel kansen liggen. Dat wordt op deze editie van netwerkbeurs Contacta in Goes duidelijk. De bekende vlogger Anna Nooshin kwam woensdag praten over hoe je als ondernemer vlogs kan inzetten om meer klanten te winnen.

