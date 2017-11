Latijn leren op je elfde

Elke woensdagochtend gaan de basisschoolleerlingen naar Latijnse les op het Ostrea Lyceum. De school staat schuin tegenover hun eigen school, de Bisschop Ernstschool. De les bevalt de leerlingen goed. "Het is vooral leuk om een nieuwe taal te leren", vertelt Fay. "Later kun je er misschien wat mee." Ties vult aan: "Als je Latijn kent, dan is het makkelijker om andere talen te leren. Veel woorden in het Engels, Frans, Spaans en Italiaans zijn gebaseerd op het Latijn."

Uitdaging

Ook meneer 't Hart, docent Latijn, is enthousiast: "Het is voor leerlingen die wat verder zijn, een goede manier om meer uitgedaagd te worden. Bovendien krijgen ze zo alvast een kijkje op de middelbare school. Ik ben enthousiast over de pilot, meer scholen zouden dit moeten doen."

Niveauverschil ziet hij niet en de leerlingen zelf hebben ook het gevoel dat ze het goed bij kunnen benen. Fay: "Gewoon veel oefenen en dan komt het wel goed."