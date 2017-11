Deel dit artikel:











Kerkhove naar kwartfinale ITF-toernooi Shrewsbury

Lesley Kerkhove is door naar de kwartfinale van het ITF-toernooi in Shrewsbury. De 26-jarige tennisster uit Zierikzee versloeg in de tweede ronde de Britse qualifier Emily Webley-Smith met 6-4 en 6-2.

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures) Kerkhove staat eerste op de plaatsingslijst van het ITF-toernooi in Groot-Brittannië. Gisteren won ze in de eerste ronde met 7-5 en 6-4 van de Chinese Shilin Xu. In de kwartfinale treft Lesley Kerkhove de Britse Eden Silva. Laatstgenoemde kreeg een wildcard voor het toernooi.