'Mijn dochter kon niet naar haar werk, ze konden haar niet meer ophalen'

De cliënten van Arduin worden sinds vorige week donderdag gehaald en gebracht door vrijwilligers. Dat heeft de stichting besloten vanwege bezuinigingen. Meerdere ouders hebben Omroep Zeeland benaderd met klachten. "Mijn stiefdochter is zelfs een keer helemaal niet opgehaald", klaagt René Jacobs uit Vlissingen. "Iedereen die ik spreek bij Arduin zegt dat het een puinhoop is. Het loopt voor geen meter."

De fysiotherapeut heeft hem zelf maar naar huis gebracht met zijn eigen auto." Een boze ouder

Opstartproblemen

Ook andere ouders lopen hier tegenaan. "Mijn zoon moest twee en half uur wachten voordat hij werd opgehaald. Hij was helemaal overstuur", vertelt een boze ouder. "Bij de fysiotherapeut werd hij helemaal niet opgehaald, ondanks een aantal telefoontjes. De fysiotherapeut heeft hem uiteindelijk zelf maar naar huis gebracht met zijn eigen auto."

Volgens Leny Hamoen, manager werken en leren van Stichting Arduin, is er sprake van opstartproblemen. "Het gaat elke dag een stukje beter, maar er gaan nog dingen mis", zegt ze. "Maar gelukkig zijn dat uitzonderingen. We doen er alles aan om fouten te voorkomen, want de voorbeelden die ik gehoord heb, kunnen echt niet."

Jammer dat de chauffeurs de klachten moeten opvangen die door een verkeerde planning van Arduin is ontstaan." Een van de chauffeurs

Vrijwilligers

Volgens Hamoen zijn er ook voordelen aan het nieuwe vervoersplan. "Mensen worden thuis opgehaald en hoeven niet meer te wachten op verzamelpunten. Daardoor hoeven ze minder lang te wachten. En vergeet niet: we zijn blij dat we het vervoer nog aan kunnen bieden. Want zonder vrijwilligers gaat het echt niet meer."