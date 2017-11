Winnaar Emergo 2017 maakt vormen voor gummibeertjes

Deltavorm maakt sinds 1981 stempels voor snoepfabrikanten en heeft het 'Airflow Board' ontworpen. Dit is een gietvorm die van vorm kan veranderen. Concreet: de stempels maken bijvoorbeeld het ene moment drop in de vorm van auto's en veranderen vervolgens van vorm zodat ze winegumbeertjes kunnen produceren. Daardoor worden er niet alleen meer kilo's snoep per uur geproduceerd, de stempels zorgen ook voor minder afval tijdens de productie.

Airflow Board van Deltavorm

En de publieksprijs gaat naar...

Het bedrijf uit Scharendijke was niet het enige dat in de prijzen viel, ook het publiek had een prijs te vergeven. Prince Kunststof Infra kwam met 32 procent van de stemmen als winnaar uit de bus en ontving de publieksprijs. Het Thoolse bedrijf ontwikkelde een 'HDPE trekvast insteekkoppeling' die het monteren van leidingen makkelijker maakt.

De Emergo wordt ieder jaar uitgereikt aan een Zeeuwse onderneming die een succesvolle innovatie heeft gerealiseerd. Behalve de twee winnaars waren ook de bedrijven EmergoPlus uit Kapelle, HemCell uit Heinkenszand en Illuxtron International uit Ritthem genomineerd.

Jury-oordeel

Alle genomineerden werden bezocht door de tienkoppige jury onder leiding van gedeputeerde Jo-Annes de Bat. De innovaties werden onder andere op impact en onderscheidend en strategisch vermogen beoordeeld. Deltavorm scoorde op alle fronten het best en is - volgens de jury - aantoonbaar innovatief en vooruitstrevend en speelt in op de wereldwijde vraag. "Het is een zwaar bevochten markt, maar de concurrenten verliezen het van de Airflow Boards van Deltavorm", lichtte De Bat toe.

