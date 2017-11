Vierde dode zeehond in vier dagen, oorzaak onbekend

Dode zeehond aangespoeld bij strandpaviljoen De Strandloper in Nieuw-Haamstede is de vierde in vier dagen (foto: RTZ ZuidWest)

Het gaat om een drachtig vrouwtje met een bijna volgroeide foetus. Het dode dier is naar de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht gestuurd voor onderzoek. Van de vier dode zeehonden van de afgelopen dagen zijn er nu drie voor onderzoek naar Utrecht opgestuurd.

Plotselinge zeehondensterfte

De afgelopen maanden zijn er in een groter gebied in totaal zo'n twintig dode grijze zeehonden aangespoeld. Naar de oorzaak van deze plotselinge zeehondensterfte is het volgens Jaap van der Hiele van Reddingsteam Zeedieren Zuidwest nog gissen. "Ik hoop dat ze de oorzaak snel kunnen achterhalen."

Het kan komen door giftige algen uit de Grevelingen, maar de oorzaak kan ook een schoonmaakmiddel zijn. "Dat is eerder ook weleens gebeurd. Toen zijn 32 dieren binnen anderhalve maand door die reden overleden", aldus Van der Hiele.