Klachten na 'rottende putlucht' omgeving Arnemuiden en Middelburg

Het milieumeldpunt van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) heeft woensdagavond meerdere meldingen gekregen van stank in de omgeving van Arnemuiden en Middelburg. De oorzaak is nog niet duidelijk, de RUD doet onderzoek en heeft aan de brandweer gevraagd een stankmeting te doen.

"Er is een inspecteur in Arnemuiden aanwezig en die heeft geconstateerd dat het stinkt, daar is geen twijfel over mogelijk", vertelt Hans Dullaert van de RUD. "We hebben nu twee dingen gedaan: de brandweer gebeld om een stankmeting te doen en verder is er gekeken of er ergens mest wordt uitgereden, dat is niet het geval."

De eerste melding kwam rond 18.30 uur binnen. Buurtbewoners omschrijven de lucht op social media als 'chemisch', 'een rottende putlucht' en een 'afgewerkte oliefabriek' en vinden de geur niet te harden'. Ook vanuit Vlissingen en Oost-Souburg komen meldingen over de vreemde geur.