Opnieuw actie tegen hardrijders in Rilland

De verbazing van de kinderen en de teleurstelling bij de ouders was vanmiddag aanleiding voor een tweede actie in de straat. Vanaf 15:30 uur werd iedere automobilist tot stoppen gedwongen, en was een vertrek uit de Haltestraat pas mogelijk na het meenemen van een actieflyer.

De bewoners vragen, naar eigen zeggen, al zo'n drie jaar aandacht voor het razende verkeer in de Haltestraat in Rilland. In de straat geldt een maximum snelheid van dertig kilometer per uur. Met name in de avond en nacht wordt er te hard gereden. Deze zomer kwamen de bewoners voor het eerst in actie.