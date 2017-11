Boa Wim: 'Ze schelden wel eens, maar ik vind het werk veel te leuk'

We zijn op pad met Wim de Maat. Wim is 63 jaar en zeventien jaar actief als boa in de gemeente Terneuzen. Daarvoor heeft hij verschillende functies gehad binnen de gemeente. "Er zijn steeds meer zaken bijgekomen. De meeste mensen associëren ons nog met het controleren van foutparkeerders, maar dat is nog maar een klein onderdeel van ons werk."

Omdat de politie zich steeds meer richt op opsporing, doet de maatschappij een steeds groter beroep op professionele handhavers. Handhavers (boa's) zijn de extra oren en ogen van gemeente, politie, jeugdwerkers en sociale wijkteams. Een handhaver werkt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Per situatie weegt hij af welk instrument hij inzet.

Aanhangwagen met vuil

De mannen en vrouwen in de bekende blauwe pakken zijn er om te kijken of bewoners zich wel aan de regels houden die de gemeente heeft opgesteld. Zo neemt Wim ons mee naar een straat waar een aanhangwagen staat vol met huisvuil. "Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Mensen kunnen hier niet meer parkeren. En op deze manier je vuil opslaan is verboden. De eigenaar krijgt nog even de tijd om het op te lossen, anders wordt het een boete."

Even verderop is een pand verzegeld door de politie. "We gaan even langs om te kijken of de verzegeling er nog op zit. Soms wordt die er vanaf getrokken of gaat de verzegeling er vanzelf af. In het ergste geval wordt de deur open gemaakt."

Huisvuil op straat in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De boa's zijn ook belast met het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. "Samen met de GGD proberen we ook verwarde personen weer op de rit te krijgen. Ik kan me een man herinneren die in een huis woonde vol met bierkratjes. In zijn tuin lagen alle lege flesjes. Het is dan heel fijn dat het dan op een gegeven moment beter gaat met zo iemand. Echt dankbaar werk is het. Dit aspect zien de meeste mensen niet."

Uitschelden

"Scheldpartijen komen natuurlijk ook voor. Gelukkig kan ik daar goed tegen. Mochten mensen toch een boete krijgen bijvoorbeeld, dan zijn ze daar niet blij mee. Ons streven is wel om zo min mogelijk boetes uit te schrijven." Wim denkt nog lang niet aan stoppen. "Het werk is veel te leuk. Ik hoop dit tot mijn pensioen te kunnen doen. Ik hou van mensen, ik hou van dit vak."