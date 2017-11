De 'missing link' in de Nederlandse treinenwereld is éindelijk in Goes

Na de bevrijding reden er 168 van deze Amerikaanse diesellocomotieven rond in Nederland. (foto: Omroep Zeeland)

"Eigenlijk is het de missing link in de treinencollectie in Nederland", vertelt Reinier Zondervan van het museum Stoomtrein Goes - Borsele. "Het is een uniek collectiestuk dat niemand anders heeft."

Van Amerika naar Nederland naar Amerika

Bij de bevrijding namen de Amerikanen 168 van dit soort locomotieven mee naar Nederland. "Twintig daarvan zijn na de oorlog door de NS gekocht om het kapotte spoorwegbedrijf hier weer op te bouwen", legt Zondervan uit. "Die zijn er helaas niet meer, maar de rest van die identieke locomotieven is destijds weer terug naar de VS gebracht. Daar hebben wij er eentje van in de VS gevonden."

De trein is nu wit, maar krijgt nog een make-over. "Hij wordt bij ons in eerste instantie heel donkergrijs, de Amerikaanse legerkleuren. Tot aan de herdenking van de bevrijding in 2020. Daarna wordt hij NS-groen, zoals dat destijds was."

Nog even geduld

Wie denkt binnenkort al een ritje met de trein te kunnen maken, komt bedrogen uit. Zondervan: "We hebben een exemplaar uitgezocht dat goed rijvaardig te maken is. Hij is compleet, alles zit er in en we hebben ook een aantal reserve-motoren, -generatoren en -compressoren meegekregen. Maar je moet toch wel een aantal jaren rekenen voor hij rijvaardig zal zijn." De trein is binnenkort - na de transformatie van wit naar grijs - wel al te bewonderen bij de Stoomgroep Goes - Borsele.

Benieuwd hoe de aankomst van de stoomlocomotief in Antwerpen eruit zag? Onze collega's van Omroep Max maakten deze reportage op de dag van aankomst:

