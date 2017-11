Deel dit artikel:











Meisje raakt gewond na val van fiets

Een meisje is vanochtend in Goes over de kop geslagen met haar fiets. Dat gebeurde rond 08.30 uur op de Beethovenlaan. In eerste instantie werd er een traumahelikopter opgeroepen omdat het letsel vrij ernstig leek.

Een wegrijdende ambulance - archieffoto (foto: OZ) Later werd de helikopter afgemeld. Het gewonde meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak en de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.