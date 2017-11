Conspiracy of Seven viert 'Carnival'

Conspiracy of Seven - Bloodmoon

De band is opgericht in 2012 door gitarist James de Ridder en zangeres Wilma den Beer. De nummers komen tot stand dankzij de inbreng van alle bandleden. Wilma: "James is wel echt de componist, maar iedereen levert z'n bijdrage. Iedereen is even belangrijk in de band."

Aansprekend

Kenmerkend voor de muziek van Conspiracy of Seven zijn de dubbele gitaarpartijen en dubbele zang en de variatie in het repertoire. Hierdoor is de muziek aansprekend voor een breder publiek dan je zou verwachten. Wilma: " Soms zeggen mensen 'ik hou eigenlijk niet van metal, maar dit vind ik wel leuk.' Bloodmoon is een redelijk commercieel nummer, maar we hebben natuurlijk ook stevigere nummers."

Booklet van de EP Carnival of Lost Souls (foto: Conspiracy of Seven)

Releaseshow

De releaseshow van Carnival of Lost Souls in Porgy en Bess is gratis te bezoeken en begint om half negen. Support acts zijn de bands Egeria uit Arnhem en de Zeeuwse band Brontyde.

Foto: Kelly Thans