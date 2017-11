'Stop met ruziën, anders één gemeente Walcheren'

Volgens fractievoorzitter Piet Kraan van de LPM zijn de conflicten schadelijk voor de regio en slecht voor het Zeeuwse imago in Den Haag. "Ze zijn in Den Haag toch al niet dol op gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Als het zo doorgaat, is de kans groot dat Den Haag besluit tot een fusie om een einde te maken aan het onderlinge geruzie. Dat ze zeggen: klaar ermee, we maken er één gemeente Walcheren van."

Essenvelt

Het jongste conflict betreft de nieuwe Middelburgse woonwijk Essenvelt, tegen de gemeentegrens met Vlissingen aan. Vlissingen dreigt naar de rechter te stappen om Essenvelt tegen te houden. De 400 woningen van Essenvelt zouden een te grote hap nemen uit de 1.400 huizen, die de komende tien jaar op Walcheren mogen worden gebouwd.

Maar ook op andere terreinen stonden Vlissingen en Middelburg lijnrecht tegenover elkaar. De Vlissingers waren woedend toen hun ziekenhuis gesloten dreigde te worden, en ze naar een dependance in Middelburg zouden moeten gaan.

Hogeschool

De Vlissingers zijn ook niet blij met het feit dat delen van hun hogeschool HZ naar Middelburg verhuizen. Verder zijn Middelburg en Vlissingen het oneens over de aanpak van problemen bij de gezamenlijke uitkeringsinstantie Orionis en zorgverlener Porthos.