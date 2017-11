Engelse klusjesman vrijgesproken van oplichting

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De politie kwam in maart in actie na een melding van de bejaarde Terneuzenaar. Een aantal Engelstalige klusjesmannen zou bij hem het dak repareren. De Terneuzenaar betaalde daarvoor duizend euro borg, waarna hij de mannen niet meer terugzag. De aanhouding van de mannen (21, 35 en 49 jaar oud) was mogelijk omdat een getuige het kenteken van de auto waarin de mannen reden, had opgeschreven. Het slachtoffer heeft zijn duizend euro teruggekregen.

Verwarring

Er is volgens de politierechter te veel onduidelijk in deze zaak om de verdachte te veroordelen. Zo blijkt niet uit het onderzoek wie van de mannen precies wat gedaan heeft. Die onduidelijkheid zorgde er al voor dat de rechtszaken van twee mede-verdachten niet doorgingen. Het verschil met de verdachte van vandaag was dat híj door zijn slachtoffer op een foto was herkend en zijn mede-verdachten dus niet. Het werd in het onderzoek volgens de politierechter niet helder of de verdachte van vandaag genoeg had gedaan om veroordeeld te worden. Zo bleef onduidelijk of de verdachte het geld van het slachtoffer heeft aangenomen.

John of Jeff?

Ook beweerden twee van de drie verdachten dat er een vierde man bij hun groepje hoorde, genaamd John of Jeff. Die zou volgens hen verantwoordelijk zijn voor het plannen van het werk en het geld hebben aangenomen. John of Jeff is echter niet gevonden en de verdachten konden of wilden niet meer informatie geven om deze persoon op te sporen. Of deze persoon bestaat, blijft dus een mysterie.



De man die vandaag is vrijgesproken, was niet bij de zitting aanwezig. Hij is terug in Engeland en legt daar nu tuinen aan. De officier van justitie wilde dat de man veroordeeld werd tot een maand gevangenisstraf omdat hij misbruik gemaakt zou hebben van het vertrouwen van een bejaarde man. Het openbaar ministerie heeft twee weken de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan.