Dat is pech... jodiumpillen weg

Enkele huishoudens in Zierikzee hebben een pakketje ontvangen waar jodiumtabletten in zouden moeten zitten. Maar helaas... het pakketje was leeg. In één van de pakketjes zaten echter wel 28 instructieboekjes, maar er was geen pil te bekennen.

Hoeveel huishoudens precies lege doosjes hebben ontvangen, is niet bekend. Waarom er geen pillen in zitten, is ook nog niet bekend. Dat wordt uitgezocht door het ministerie van Volksgezondheid. Jodiumtabletten Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt. Mensen tot en met 40 jaar, die binnen de 0-20 kilometerzone rondom een kerncentrale wonen, krijgen de pillen. Ook kinderen tot 18 jaar, die binnen de 20-100 kilometerzone rondom een kerncentrale wonen, krijgen een pakketje toegestuurd. (foto: OZ) De distibutie heeft wat vertraging opgelopen. Aanvankelijk was het de bedoeling in oktober mensen van jodiumpillen te voorzien. De verspreiding van de tabletten loopt nu door tot en met 15 november. Lees ook: Heel Zeeland ontvangt jodiumtabletten

