'Middelburgers kijken neer op Vlissingers'

Vlissingen en Middelburg botsen regelmatig op bestuurlijk niveau. Zo dreigt Vlissingen naar de rechter te stappen om de nieuwe woonwijk Essenvelt tegen te houden. De 400 woningen in de wijk zouden een te grote hap nemen uit de 1.400 huizen, die de komende tien jaar op Walcheren mogen worden gebouwd. En al eerder verschilden Vlissingen en Middelburg flink van mening op het gebied van het ziekenhuis op Walcheren, de HZ en bedrijfsterreinen.

'Middelburgers zijn afstandelijker'

Als je in Vlissingen op straat vraagt wat men van de Middelburgers vindt, zijn de antwoorden helder: "Middelburgers zijn wat afstandelijker. Meer met de borst vooruit", reageert een passant. "In Vlissingen is het: doe maar gewoon." En op de vraag: zou u in Middelburg willen wonen, is het antwoord krachtig: "Nee, voor geen geld! Absoluut niet."

Vlissingen heeft maar twee mooie dingen, de boulevard en de bus naar Middelburg." Inwoner van Middelburg

De Middelburgers zijn niet veel positiever over hun buurstedelingen. Zo reageert een vrouw: "Hier wordt gezegd: Vlissingen heeft maar twee mooie dingen: de boulevard en de bus naar Middelburg." Een andere vrouw vindt de Vlissingers wat meer "op zichzelf, wat norser". Ze noemt de Middelburgers gezelliger.

