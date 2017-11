Vieze putlucht kwam door rottende champignonmest

De eerste melding kwam rond 18.30 uur binnen bij de RUD. (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om zogeheten champost, dat is mest voor de teelt van champignons en het bestaat uit onder meer paardenmest, stro en kippenmest. Wanneer de champignonteler klaar is met de champost, kan het nog gebruikt worden als bodemverbeteraar. Dat is ook gebeurd op een perceel aan de Langeweg in Arnemuiden.

Geuroverlast

De gebruikte champignonmest werd daar gisteren over het land uitgereden, maar daarbij werden fouten gemaakt. Zo had de boer het goedje meteen moeten afdekken met grond, maar daar heeft hij te lang mee gewacht. Daardoor is het gaan rotten, met alle geuroverlast van dien.

Teelt van champignons op champost, oftewel champingonmest (foto: Andrew Bossi)

De RUD heeft dit gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die gaat de klachten onderzoeken en de kans is groot dat de boer in kwestie een boete krijgt voor het veroorzaken van deze geuroverlast, door het niet goed verwerken van de champignonmest.

'Rottende putlucht'

Het milieumeldpunt van de RUD kreeg gisteravond meerdere meldingen van stank uit de omgeving van Arnemuiden en Middelburg. De eerste melding kwam rond 18.30 uur binnen. Buurtbewoners omschreven de lucht als 'chemisch', 'een rottende putlucht' en een 'afgewerkte oliefabriek' en vonden de geur 'niet te harden'. Ook vanuit Vlissingen en Oost-Souburg kwamen meldingen over de vreemde geur.

