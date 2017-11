De eerste kinderen spelen alweer in De Combinatie

De eigenaar van het gebouw, woningcorporatie l'Escaut, had uit voorzorg de organisaties laten weten dat ze op een minimale sluiting van twee weken moesten rekenen. Uiteindelijk is het gebouw tien dagen dicht geweest. Directeur Robert de Ridder van l'Escaut: "Het uiteindelijke onderzoek met waterbassins om te testen of de betonconstructie sterk genoeg was, duurde één dag. De meeste tijd zat hem in het onderzoek naar de bouwtekeningen en de berekeningen. Daarnaast moesten we bedenken hoe het onderzoek uitgevoerd moest worden en dat kostte ook tijd. Al met al zijn we blij dat het binnen de twee weken is opgelost en dat het gebouw veilig blijkt."

Juvent

Jeugdzorgspecialist Juvent heeft direct van de situatie gebruik gemaakt en is vandaag nog teruggekeerd in het gebouw. "We zijn blij dat we weer terug zijn op onze oude locatie, want het vervangende lokaal was niet zo geschikt. Het galmde daar heel erg en we hadden daar niet onze aangepaste stoelen en tafels", vertelt pedagogisch medewerker Joani Afkir. In de middag konden de eerste kinderen alweer in het pand spelen. De 8-jarige Simon vond dat heel fijn. "Nu kan ik weer spelen met vrienden op de plek die ik gewend ben."

Kinderen kunnen weer terecht bij Juvent in de Combinatie (foto: Omroep Zeeland)

De GGD en Kinderopvang Walcheren (KOW) trekken komende maandag weer in het gebouw. In de lokalen van de kinderopvang ligt nog allemaal isolatiemateriaal dat voor het onderzoek van het plafond moest worden geschraapt. Dat werd vandaag opgeruimd, maar voor de zekerheid wilde Elisa Kuipers, manager van KOW, toch pas maandag open gaan. "We willen de veiligheid van onze kinderen garanderen en dat maakt dat we ervoor kiezen iets later open te gaan."

Vloer veilig

Na dit onderzoek kan l'Escaut concluderen dat de betonnen vloer niet alleen veilig is, maar dat er ook geen vervolgonderzoek nodig is. De Ridder: "We hebben nu deze vloer getoetst en die kan het toegestane gewicht dragen." De bewoners van de de seniorenwoningen kunnen ook weer gebruik maken van de parkeergarage van het gebouw.