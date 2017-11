Zo ziet het nieuwe Roompot-kantoor aan de A58 er straks uit

Impressie van nieuw hoofdkantoor Roompot bij Goes, gezien vanaf de A58 (foto: Roompot Vakanties)

Eind augustus werd al bekendgemaakt dat het hoofdkantoor van Roompot Vakanties zou gaan verhuizen van Kamperland naar Goes, maar hoe dat nieuwe kantoor eruit zou zien, was tot nu toe nog onduidelijk.

Dakterras

Het nieuwe kantoor is ontworpen door RoosRos Architecten en bestaat uit twee delen: het daadwerkelijke kantoor met vijf verdiepingen en een naastgelegen tweede gebouw, voor het logistieke centrum. Het kantoor krijgt langgerekte raamstroken en een dakterras. Het gebouw moet in het tweede kwartaal van 2019 in gebruik worden genomen.

Impressie van nieuw hoofdkantoor Roompot naast de A58 bij Goes (foto: Roompot Vakanties)

De 210 medewerkers uit Kamperland en de honderd medewerkers uit Middelburg nemen dan hun intrek in het gebouw. Alle huidige personeelsleden uit Zeeland verhuizen mee, dus de verhuizing gaat niet gepaard met ontslagen.

'Makkelijk bereikbaar'

Bij de keuze voor de nieuwe locatie is bewust rekening gehouden met de zichtbaarheid vanaf de A58. "We gaan naar een AA-locatie die makkelijk bereikbaar is met de nieuwe afslag van de A58. We hopen daardoor ook makkelijker personeel te werven", zei directeur Jurgen van Cutsem eerder al bij de bekendmaking van de verhuizing.

Voor die bekendmaking werd gevreesd dat het hoofdkantoor van Roompot Zeeland zou gaan verlaten, terwijl Roompot een echt Zeeuws bedrijf is. Ondernemer Henk van Koeveringe begon in 1974 op de kleine camping De Roompot van zijn schoonouders en bouwde dat kleine familiebedrijfje uit tot een internationaal miljoenenbedrijf.

