Ontbijten met de burgemeester: 'Zoiets maak je niet elke dag mee'

De meeste kinderen van De Omnibus ontbijten elke dag, maar een paar doen dat niet. "Soms heb ik het te druk om te eten," vertelt Elizabeth. "Dan eet ik in de middag wat meer." Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt eten de kinderen elke dag met elkaar.

Hagelslag

Burgemeester Bas van den Tillaar vindt het goed om te zien dat de kinderen zo genieten van het gezonde eten. "Dat is een goed begin van de dag. Ik ontbijt zelf elke dag, maar ik moet wel toegeven dat één van de boterhammen dan wel met hagelslag belegd is." Vanochtend is zijn brood een stuk gezonder, de kinderen hebben hebben het ontbijt meegenomen en daar zit geen hagelslag bij.

Het Nationaal Schoolontbijt wordt voor de vijftiende keer georganiseerd. In totaal doen er 550.000 kinderen aan mee op 3.000 basisscholen in Nederland. Ze ontbijten met zijn allen en soms de burgemeester erbij. In totaal nodigen 265 burgemeesters schoolklassen uit om bij hen op het gemeentehuis te komen ontbijten. De kinderen zorgen dan voor het eten: ze nemen melk, brood en gezond beleg mee.

Femke de Munter mocht naast de burgemeester zitten (foto: Omroep Zeeland)

Normaal gesproken ontbijt ik alleen, zo samen eten vind ik wel gezelliger"" Martijn van der Kloos

Een beetje spannend is het wel, de burgemeester ontmoeten. Femke de Munter straalt: "Ik mocht naast hem zitten. Het was heel bijzonder." Ook Mitch de Mare is onder de indruk: "Het was tof om met de burgemeester te eten. Heel gaaf dat wij hiervoor zijn uitgezocht als klas! Zoiets maak je natuurlijk niet elke dag mee."

Alleen ontbijten

Voor sommige kinderen springt vooral het samenzijn eruit: "Normaal gesproken ontbijt ik alleen," vertelt Martijn van der Kloos. "Zo samen eten vind ik wel gezelliger." Na een uur smikkelen, krijgen de kinderen nog een rondleiding door het gemeentehuis en een cheque als bedankje voor de maaltijd. De kinderen mogen honderd euro doneren aan het Jeugdcultuurfonds.