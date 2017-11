Deel dit artikel:











Verreiker volledig uitgebrand bij Colijnsplaat

Bij Colijnsplaat is vanmiddag een verreiker volledig uitgebrand. Dat is een voertuig dat in de industrie en de landbouw gebruikt wordt om zware lasten te tillen en te verplaatsen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Verreiker uitgebrand in Colijnsplaat (foto: Brandweer Colijnsplaat-Kortgene) De brand ontstond rond 13.40 uur in het voertuig op de Vroegrijk tussen Colijnsplaat en Kortgene. Er zijn blusvoertuigen uit Kamperland en Colijnsplaat ingezet om het vuur te blussen. Ook is er vanuit Goes een waterwagen ter plaatse gekomen voor extra bluswater. Volledig in brand Toen de brandweer aankwam, stond het voertuig volledig in brand. De brandweerlieden van de brandweerpost Colijnsplaat-Kortgene schrijven op Facebook dat ze niet konden voorkomen dat de verreiker volledig uitbrandde.